Россиянам назвали число выходных дней в июле

Доцент Долотина: В июле россиян ждет 23 рабочих дня и восемь выходных

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина рассказала, сколько рабочих и выходных дней ждет россиян в июле. Ее слова приводит РИА Новости.

Долотина сообщила, что при пятидневной рабочей неделе у россиян в июле будет восемь выходных дней. Она напомнила, что во втором летнем месяце нет государственных праздников.

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные - субботы и воскресенья», — уточнила она.

Ранее россияне рассказали о наиболее предпочтительном отдыхе. Самым популярным вариантом отпуска у граждан оказался отдых дома: его выбрали четверть (25 процентов) респондентов в рамках исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».