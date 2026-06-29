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02:48, 29 июня 2026Мир

В США пригрозили Украине смертным приговором в случае вторжения в Белоруссию

Экс-офицер США Пайн: Украина капитулирует через месяц, если вторгнется в Белоруссию
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский подпишет Украине «смертный приговор», если решит вторгнуться в Белоруссию. Такое мнение выразил в соцсети X штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн.

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине, потому что Россия снова войдет в Киев из Белоруссии с 200-300 тысячами военнослужащих», — написал он.

По словам экс-офицера, в таком случае украинское руководство будет вынуждено вывести все войска из юго-восточной части страны для защиты столицы, что позволит России занять восточную половину и вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней.

В июне Зеленский потребовал от белорусского президента Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. Лукашенко призвал украинского коллегу не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

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