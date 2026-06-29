Военный эксперт оценил вероятность размещения ядерных боеголовок в Финляндии

Размещение ядерных боеголовок на территории Финляндии маловероятно, заявил военный эксперт Илья Крамник, пишут «Известия».
Он отметил, что США — единственная страна НАТО, имеющая тактическое ядерное оружие, складированное в Европе.
«Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно: страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле», — подчеркнул он.
Посольство России в Хельсинки заявило, что признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии не прослеживается.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.