Военный эксперт оценил вероятность размещения ядерных боеголовок в Финляндии

Военный эксперт Крамник: Размещение ядерных боеголовок в Финляндии маловероятно

Размещение ядерных боеголовок на территории Финляндии маловероятно, заявил военный эксперт Илья Крамник, пишут «Известия».

Он отметил, что США — единственная страна НАТО, имеющая тактическое ядерное оружие, складированное в Европе.

«Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно: страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле», — подчеркнул он.

Посольство России в Хельсинки заявило, что признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии не прослеживается.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.