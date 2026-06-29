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03:02, 29 июня 2026Мир

Военный эксперт оценил вероятность размещения ядерных боеголовок в Финляндии

Военный эксперт Крамник: Размещение ядерных боеголовок в Финляндии маловероятно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Размещение ядерных боеголовок на территории Финляндии маловероятно, заявил военный эксперт Илья Крамник, пишут «Известия».

Он отметил, что США — единственная страна НАТО, имеющая тактическое ядерное оружие, складированное в Европе.

«Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно: страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле», — подчеркнул он.

Посольство России в Хельсинки заявило, что признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии не прослеживается.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.

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