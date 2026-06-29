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00:48, 29 июня 2026Мир

Посольство России высказалось о размещении ядерного оружия в Финляндии

Посольство России: Признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Признаков размещения ядерной инфраструктуры в Финляндии не прослеживается, заявило посольство России в Хельсинки, пишут «Известия».

«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — высказались дипломаты.

Как указали в дипмиссии, даже теоретическая возможность появления ядерного оружия в Финляндии серьезно влияет на безопасность в Балтийско-Арктическом регионе. Дипломаты подчеркнули, что Москве придется это учитывать.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.

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