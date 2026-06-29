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02:30, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Случайно брошенная через весь стол фрикаделька породила странную семейную традицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: jcomp / Magnific

Пользователь Reddit с ником Weak_Engineer5311 рассказал о нелепой традиции, существующей в его семье уже несколько десятилетий. Началась она с казуса, случившегося за столом во время празднования Рождества.

«Примерно 20 лет назад моя бабушка сделала кое-что, до сих пор сбивающее с толку мою семью. Во время рождественского ужина она случайно чихнула, держа в руках сервировочную ложку, и каким-то образом запустила фрикадельку через весь стол. Та идеально приземлилась на тарелку моего дяди. Все рассмеялись. Мой дядя взял фрикадельку, указал на нее и сказал: "Комплимент от шеф-повара". По какой-то причине эта шутка прижилась», — объяснил автор.

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На следующее Рождество историю повторилась, но уже намеренно: один из членов семьи специально бросил фрикадельку в чужую тарелку, повторив ту же самую фразу. За прошедшие с тех пор пару десятилетий этот ритуал стал совершенно обыденным для его участников.

«За каждым праздничным столом по крайней мере одному человеку наугад бросают фрикадельку, и все ведут себя так, будто это священная традиция, передающаяся из поколения в поколение на протяжении веков. В прошлом году мой двоюродный брат впервые привел свою девушку на рождественский ужин. Она наблюдала, как фрикаделька пролетела через всю комнату и приземлилась в ее напиток, после чего услышала аплодисменты десяти человек. Остаток вечера она провела, пытаясь понять, что происходит», — рассказал мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как она узнала о популярной в родной стране ее свекрови традиции, в соответствии с которой она повела себя определенным образом по отношению к внуку. После этого женщина выгнала родственницу из дома.

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