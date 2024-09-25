Девушка узнала о популярной в родной стране свекрови традиции и выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о популярной в родной стране ее свекрови традиции, согласно которой она повела себя определенным образом по отношению к внуку. После этого женщина выгнала родственницу из дома.

Автор поста написала, что недавно к ним в гости из другой страны приехала мать мужа, чтобы провести время с трехлетним внуком. «Свекровь очень любила нашего сына и была счастлива поиграть с ним. Все шло хорошо, пока мы не оставили ребенка с ней и ушли купить продукты», — отметила героиня истории.

Женщина рассказала, что они с супругом вернулись домой спустя полчаса после ухода. «Наш сын плакал и прибежал ко мне, как только увидел, что я вхожу в дверь», — добавила она. Рассказчица спросила свекровь, что случилось, и узнала, что та ударила ребенка.

«Она говорила так, будто гордилась этим», — возмутилась автор истории. Свекровь добавила, что на ее родине детей регулярно бьют ложками или обувью. После услышанного рассказчица выгнала из дома мать мужа. По словам героини истории, ее супруг не стал вмешиваться в конфликт и обвинил жену в том, что она повела себя по-расистски по отношению к его матери.

В комментариях под постом многие отметили, что автор поста поступила правильно, защитив своего ребенка от насилия со стороны бабушки. По их мнению, бить детей не является нормальным поведением в любой культуре.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как узнала неприятную правду о свекрови. После этого она запретила женщине общаться с внуком.