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01:33, 29 июня 2026Мир

В Евросоюзе начали обсуждать выделение нового кредита Украине после 2027 года

В Евросоюзе обсуждают выделение кредита Украине в размере до 45 млрд евро после 2027 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европейский союз обсуждает возможность выделения Украине нового кредита в размере 30-45 миллиардов евро в случае продолжения конфликта после 2027 года, заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери. Об этом пишут «Известия».

Он уточнил, что варианты помощи обсуждаются, так как после 2027 года не должно быть пробелов в поддержке.

«Поскольку объем финансирования ЕС в этом и следующем годах составляет всего 90 миллиардов евро, необходима дополнительная поддержка со стороны государств-членов и других доноров. Она должна составить около 30-45 миллиардов евро», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первый транш Киеву по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро не будет включать почти 6 миллиардов евро на оборонные расходы.

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