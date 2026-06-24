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23:03, 24 июня 2026Мир

Украина недополучит миллиарды евро на оборонные расходы из кредита ЕС

Euractiv: Украина недополучит почти €6 млрд на оборонные расходы из кредита ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Первый транш Киеву по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро не будет включать почти 6 миллиардов евро на оборонные расходы. Так, республика получит только 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, передает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По их словам, первый транш собираются выделить 25 июня на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Эта сумма включена в пакет макрофинансовой помощи на 30 миллиардов евро, которые планируется выделить в 2026-2027 годах.

При этом основная часть кредита Евросоюза (60 миллиардов евро) рассчитана именно на оборонные нужды Украины, уточняет Euractiv. В ближайщие дни Еврокомиссия хочет прояснить информацию о втором транше, в котором может быть заложена сумма именно на потребности республики в сфере обороны.

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