ЕС оставляет право использовать активы ЦБ РФ для погашения кредита Украине

Европейский союз (ЕС) допускает использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом говорится в документе, размещенном в Официальном журнале ЕС.

«Активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом», — сказано в регламенте.

Ранее сообщалось, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине ЕС, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что никаких конкретных схем возврата этих долгов у ЕС не существует.

