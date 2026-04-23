В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

Совет ЕС: Выданный Украине кредит должен быть погашен за счет «репараций» России

Кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине Европейским союзом (ЕС), должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Кредит на поддержку Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет обеспечен резервными средствами бюджета ЕС. Кредит будет погашен за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине», — сказано в тексте.

В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. По его словам, средства будут направлены на обеспечение финансовой и военной поддержки Киева в 2026-2027 годах.