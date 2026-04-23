Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на план ЕС по погашению кредита Украины за счет Москвы

Депутат Новиков: Конкретных схем возврата долга Украины у ЕС не существует
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова

Фото: ilolab / Shutterstock / Fotodom  

Евросоюз заявляет, что выдает Киеву кредит на 90 миллиардов евро, а выплатит его Украина после того, как Россия заплатит репарации. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что никаких конкретных схем возврата этих долгов не существует.

«Это наиболее желательная схема для [президента Украины] Владимира Зеленского, потому что плательщиком при таком раскладе выступает не сам Киев, а третья сторона — Российская Федерация. Это также говорит о серьезности намерений стран НАТО продолжать систему мер, направленных на ослабление России, а при благоприятном для них сценарии — на ее разрушение», — отметил депутат.

Подобным заявлением, объясняет парламентарий, в Брюсселе подчеркивают, что Киев не будет платить репарации. Они хотели бы, чтобы расходы оплатила Москва, но у России таких намерений нет, и подобные проекты в Государственной Думе не рассматриваются, заключил Новиков.

Ранее сообщалось, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине ЕС, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. В Совете ЕС подчеркнули, что выделенное Киеву финансирование будет способствовать укреплению европейской и украинской оборонной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok