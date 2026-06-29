В сети восхитились внешностью возлюбленной Ди Каприо на фото с голой грудью

Итальянская модель Виттория Черетти поделилась откровенными кадрами с отдыха и восхитила поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо снялась на тропическом образе сразу в нескольких бикини. Кроме того, на одном из фото она позировала топлес, прикрывая голую грудь рукой. Манекенщица не рассказала, куда и с кем отправилась в отпуск.

Подписчики восхитились фигурой Черетти в комментариях под публикацией. «Просто идеал», «Красотка», «Чудесная», «Лео — счастливчик», — высказывались многочисленные фанаты.

В мае Виттория Черетти с обнаженной грудью пришла на вечеринку американского миллиардера Джеффа Безоса.