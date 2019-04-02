Нурмагомедов рассказал о «загвоздке» в его возвращении в октагон

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое будущее в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает Sport24.

30-летний боец отметил, что рассчитывает вернуться к выступлениям в сентябре. При этом Нурмагомедов указал на обстоятельство, которое может помешать его планам. «У нас стоит загвоздка, что в сентябре не могут вернуться Зубайра и Абубакар (секунданты Нурмагомедова на его поединке против ирландца Конора Макгрегора, — прим. «Ленты.ру»). А я им сказал, что пока они не вернутся, я не вернусь. Идут переговоры», — рассказал Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова. Боец напомнил, что поставил перед руководством UFC условие — первыми вернуться к выступлениям должны именно его секунданты. По словам Нурмагомедова, ему даже предлагали деньги, чтобы он отказался от данной позиции. «Забавно, когда люди судят по себе», — подытожил боец.

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Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов — действующие бойцы. Они на год были отстранены от выступлений из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедова и Макгрегора. Тухугов до дисквалификации выступал в UFC. Абубакар Нурмагомедов — в Professional Fighting League (PFL). После инцидента на UFC 229 Тухугов лишился боя в UFC, что вызвало негативную реакцию со стороны Нурмагомедова. Россиянин пригрозил руководству организации уходом, в случае, если с его соотечественником будет разорван контракт.

Нурмагомедов одолел Макгрегора на UFC 229 и защитил пояс чемпиона организации в легком весе. После потасовки российский боец получил девять месяцев дисквалификации, ирландец был отстранен на полгода. В конце марта Макгрегор объявил об уходе из MMA, несмотря на то, что имел право выйти в октагон уже в апреле.

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