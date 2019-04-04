Российские мусульмане осудили Макгрегора

Высказывания, которые позволил себе ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова и его жены, непозволительны. Такую точку зрения высказал первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Гизатуллин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, такой поступок неприличен: «Каждому человеку дорога семья, жена, дети. Честь семьи никто не имеет право трогать, я вот так скажу».

Собеседник радиостанции добавил, что между людьми могут быть какие-то трения, но они не должны касаться членов их семей.

3 апреля стало известно, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедов ответил ирландцу Макгрегору, оскорбившему его жену. «Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь», — написал россиянин в Twitter.

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Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Нурмагомедова, отметил, что своим высказыванием ирландец оскорбил «полтора миллиарда мусульман». Он также назвал Макгрегора насильником, намекая на новость о том, что ирландца допрашивали в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

До этого Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену россиянина «полотенцем» и прикрепив фото дагестанца рядом с супругой с закрытым лицом. Ирландец вскоре удалил пост, однако СМИ успели распространить его содержание.

В ночь на 7 октября 2018 года Магкрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. На пресс-конференции, приуроченной к бою, ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова и его близких.

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