Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора. Менеджер опубликовал в Twitter соответствующий пост.

«Этот парень оскорбил чью-то жену, насмехается над ее убеждениями и верой. Он не понимает, что тем самым оскорбляет полтора миллиарда мусульман? Религия и семья — эту грань пересекать нельзя. Конор, тебе конец, посмотрим какой будет реакция медиа», — написал Абдель-Азиз. Он также назвал Макгрегора «насильником», намекая на новость о том, что ирландца допрашивали в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

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3 апреля Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену Нурмагомедова «полотенцем». Ирландец вскоре удалил пост, однако СМИ успели распространить его содержание.

30-летний спортсмен объявил о своем уходе из MMA 26 марта. После этого Макгрегор проявляет активность в социальных сетях: в одном из постов он назвал Нурмагомедова «крысой».

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7 октября 2018 года Магкрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На пресс-конференции, приуроченной к бою, ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова и его отца.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий. В его активе 27 побед и ни одного поражения.

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