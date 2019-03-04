Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон вступил в перепалку с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усманом и его менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщает TMZ.

3 марта бойцы встретились в одном из отелей в Лас-Вегасе. К этому моменту Усман уже завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а глава организации Дэйна Уайт заявил, что следующим его соперником станет именно Ковингтон. Между спортсменами возникла перепалка. Один из сопровождающих чемпиона успел коснуться Ковингтона, а Абдель-Азиз попытался его ударить. Охрана отеля сумела предотвратить потасовку.

Усман стал чемпионом UFC в полусреднем весе, одолев американца Тайрона Вудли. Ковингтон стал обладателем временного титула в данной весовой категории летом 2018-го.

Абдель-Азиз также представляет интересы российского бойца и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!