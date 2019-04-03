Нурмагомедов ответил Макгрегору за оскорбления жены

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Twitter-аккаунте ответил ирландцу Конору Макгрегору, оскорбившему его жену.
«Ты самый настоящий насильник. Лицемер, который не несет ответственности за содеянное. Но однажды кара настигнет и тебя. Еще увидишь», — написал Нурмагомедов.
3 апреля Макгрегор опубликовал оскорбительный пост в Twitter, назвав жену Нурмагомедова «полотенцем» и прикрепив фото дагестанца рядом с супругой с закрытым лицом. Ирландец вскоре удалил пост, однако СМИ успели распространить его содержание.
30-летний спортсмен объявил об уходе из MMA 26 марта. В этот же день New York Times сообщила, что в отношении ирландца ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец уже был допрошен ирландской полицией и отпущен.