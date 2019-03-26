Макгрегора обвинили в домогательствах

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Против Макгрегора выступила женщина, чье имя не называется. Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован, допрошен ирландской полицией и отпущен для дальнейших разбирательств. Отмечается, что обвинения в адрес бойца не были доказаны, а тот факт, что расследование продолжается, не означает, что ирландец виновен.

26 марта Макгрегор объявил об уходе из спорта. В последнем поединке он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. В общей сложности в октагоне ирландец одержал 21 победу и потерпел четыре поражения, завоевывал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.

Макгрегор состоит в гражданском браке с Ди Девлин. Пара воспитывает сына.

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