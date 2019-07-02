Российский хоккеист броском шайбы отвинтил крышку бутылки

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов открыл крышку бутылки, бросив в нее шайбу. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте клуба.

«Что вы знаете про ювелирные броски? Данис Зарипов знает про них все», — говорится в комментарии к публикации. Хоккеист стал очередным участником флешмоба Bottle Cap Challenge, изначальная цель которого — открутить крышку ногой, сделав это так, чтобы жидкость осталась в неподвижном состоянии.

Ранее в челлендже поучаствовали ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэйтем.

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