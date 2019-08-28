Волочкова сравнила свой мангал с вечным огнем

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram Stories видео, в котором жарит мясо на мангале во дворе дома, подписав его фразой «Вечный огонь». Об этом сообщает Пятый канал.

Артистка рассказала, что ее опять пытаются откармливать перепелами, однако она «все равно ест свое», и показала тарелку с овощами.

Сотрудники телеканала попросили прокомментировать произошедшее депутата Госдумы Виталия Милонова. Он предложил заставить Волочкову месяц ходить на занятия «Юнармии», добавив, что о погибших защитниках страны нельзя шутить.

В июле главу магаданского отделения «Юнармии» уволили после обвинений в попытке склонить школьницу к сексу. При этом Следственный комитет не возбудил уголовное дело, не обнаружив у несовершеннолетней «зависимости от мужчины в какой-либо форме».

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