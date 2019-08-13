Фото Лободы в белье вывело Волочкову и Цой из равновесия

Новое откровенное фото, опубликованное украинской певицей Светланой Лободой, спровоцировало на эмоциональные реакции других звезд российского шоу-бизнеса. 36-летняя артистка выложила снимок на своей странице в Instagram.

На сделанной во время гастролей в Риме фотографии Лобода, одетая только в нижнее белье, демонстрирует гимнастическую растяжку на балконе своего отеля — откуда открывается вид на ближайшую площадь и один из храмов столицы Италии.

Публикация вызвала бурную реакцию не только у рядовых пользователей Instagram, собрав более 173 тысяч лайков и комментарии как восхищенного, так и возмущенного характера, но и побудила высказаться других звезд шоу-бизнеса.

#DreamWorks ❤️ 1 or 2 ?)) Фото опубликовано @lobodaofficial

«Мда... Не Волочкова», — отметила певица Анита Цой. В ответ упомянутая ей балерина Анастасия Волочкова также написала комментарий под постом Лободы и вдобавок к словам примирения поспешила заявить о своем первенстве в другой гимнастической категории: «Я вас всех люблю! Но шпагат мой...»

Ранее в конце июля Лобода была замечена на московском концерте группы Rammstein, с солистом которой Тилем Ландеманном ее, по слухам, связывают романтические отношения.

Кроме того, за последнее время из-за своих публикаций в Instagram украинка успела напугать фанатов своими синяками на ногах и стать героиней скандала с «украденным» фото нагой модели, которое сначала приняли за ее собственный снимок в стиле «ню» — а певица Наташа Королева в ответ даже опубликовала собственное обнаженное фото в надежде запустить ню-флешмоб среди селебрити.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!