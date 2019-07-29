Наташа Королева удалила посвященное Лободе голое фото и выложила еще одно

Певица Наташа Королева удалила из Instagram фотографию, на которой предстала обнаженной в полный рост в стойке на руках. Снимок был опубликован исполнительницей после скандала с «украденным» фото обнаженной модели в соцсетях артистки Светланы Лободы.

«Просто оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое дает о себе знать. Поэтому я смогла сделать этот кадр», — объяснила Королева свои действия в интервью порталу kp.ru.

Певица призналась, что хотела запустить флешмоб с участием других исполнителей, однако затем приняла решение избавиться от снимка. Она добавила, что ради того, чтобы сделать фотографию, простояла на голове около 20 минут.

В Instagram Королевой появился еще один интимный снимок, на котором исполнительница предстала в пенной ванне.

#жара #баку #relax !!! Фото опубликовано @koroleva__star

10 июля стало известно, что Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта Лободы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

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