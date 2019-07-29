Культура
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Граждан Туркмении начали задерживать за разговоры о смерти президента
Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры
Собака встала под пулю ради спасения человека
Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
Зафиксировано необычное атмосферное явление
На круизном корабле произошла массовая драка
Российских школьников решили военно-патриотически воспитать
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Новости партнеров

Наташа Королева удалила посвященное Лободе голое фото и выложила еще одно

Перейти в «Мою Ленту»
Наташа Королева

Певица Наташа Королева удалила из Instagram фотографию, на которой предстала обнаженной в полный рост в стойке на руках. Снимок был опубликован исполнительницей после скандала с «украденным» фото обнаженной модели в соцсетях артистки Светланы Лободы.

«Просто оно не подходило к моей ленте — в общем контексте выглядело странно. Поэтому пришлось удалить. Так как я тогда психанула, а завела меня Света Лобода на эту историю. Ну а мое цирковое прошлое дает о себе знать. Поэтому я смогла сделать этот кадр», — объяснила Королева свои действия в интервью порталу kp.ru.

Певица призналась, что хотела запустить флешмоб с участием других исполнителей, однако затем приняла решение избавиться от снимка. Она добавила, что ради того, чтобы сделать фотографию, простояла на голове около 20 минут.

В Instagram Королевой появился еще один интимный снимок, на котором исполнительница предстала в пенной ванне.

#жара #баку #relax !!!

Фото опубликовано @koroleva__star

10 июля стало известно, что Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта Лободы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Предыстория: Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Наташа Королева - КП: «Мне пришлось удалить из инстаграма «голый» ответ Свете Лободе»
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

Цветы застоя

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
11:4726 июля

Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»

09:57Сегодня

Шнуров заявил об объятой пламенем России

10:55Сегодня

Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву

Культура00:0323 июля
Кристина Агилера

«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»

Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
08:4724 июля

Названы самые любимые зарубежные сериалы россиян

11:0528 июля

Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

14:3327 июля

Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Культура00:0628 июля

«Я понял, что они делят мир»

Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
19:3823 июля

Таисии Повалий пригрозили расправой после возвращения из России

04:4928 июля

Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса

21:5726 июля

Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой

Россия
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Получится музей под открытым небом»
Как художники со всего мира за один месяц изменят облик подмосковного города
Российских школьников решили военно-патриотически воспитать
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
Стало известно отношение россиян к электронным паспортам
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
В ОБСЕ обвинили Украину в языковой дискриминации
Армия Ливии пошла в наступление на столицу
Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в США
Подсчитаны жертвы стрельбы на чесночном фестивале в США
Земля унижений
Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Все материалы
Бывший СССР
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Градус повышается
Эстонцы годами выпивали в Латвии, оставляя там миллионы. Почему теперь все будет иначе
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Россия поборется с США за Китай
Названы страны с самым доступным бензином
Партнерский материал
Разговор на миллион
Как правильно общаться с коллегами и не пустить бизнес ко дну
Нерезиновый союз
Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Названа лучшая зубная паста
Все материалы
Силовые структуры
МВД поучило полицейских закупать наркотики
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
У зарезанной российской блогерши нашли завистников
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Названа уменьшающая мозг профессия
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Все материалы
Спорт
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Болельщик попытался отнять мяч у футболиста и потерпел неудачу
Американка побила 16-летний мировой рекорд российской спортсменки
Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться
«Динамо» нацелилось на нападающего дортмундской «Боруссии»
«Чемпионство для нас нереально»
У лучших клубов Англии проблемы. Что не так с «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?
ЦСКА обыграл «Локомотив»
Все материалы
Культура
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Кристина Агилера«Мне все еще нравится ломать стереотипы и границы»
Кристина Агилера об образе грязной девчонки, долгой паузе и России
«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Наташа Королева удалила посвященное Лободе голое фото и выложила еще одно
Шнуров заявил об объятой пламенем России
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
«Город трубит о том, что она зарезала мужчину»
Насильники платят жизнью за издевательства над женщинами: главные книги недели
Все материалы
Интернет и СМИ
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Мужчина раскрыл сексуальную ориентацию отца и оказался на распутье
Людям предложили записать секс в виртуальной реальности для радости в старости
«Ангел» московской полиции на митинге очаровала мужчин
«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»
Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Слухи об «уколах молодости» Кейт Миддлтон опровергли
Меган Маркл стала редактором Vogue
Сын голливудской звезды повторил легендарный наряд своей матери
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Все материалы
Путешествия
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Люди жили, потом все упало!»
Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
На круизном корабле произошла массовая драка
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины
Найден самый невезучий рейс России
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Умерла самая умная собака в мире
Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
В Индии родился ребенок-русалка
Все материалы
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Полицейские автомобили против бандитских седанов
Видео: списанные машины копов против гангстерских четырехдверок
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
Все, что нужно знать об Audi Q3 Sportback
Встречаем купе-кроссовер Audi для среднего класса
Audi A1 стал кроссовером A1 citycarver
Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином
Pagani готовится к премьере экстремального Huayra BC Roadster
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Украинцы начали скупать российское жилье по частям
Неизвестные россияне скупили в Черногории жилье на 40 миллионов евро
Москвичей оставят без коммунальных квартир
Коммунальные расходы признали неподъемными для россиян
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы