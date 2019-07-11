Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели. Королева выложила собственный голый снимок в такой же позе в Instagram.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial! В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь!!!! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини!» — написала Королева (орфография и пунктуация сохранены).

Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial ! В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! @lobodaofficial 🙏🏻@nude_yogagirl Вы - богини! Вы - прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!! p.s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!!💋 Я знаю, что я прекрасна!!! #Скромница Королева!!! 👑🤭😜✌️#наташакоролева #ягодка #символюности Фото опубликовано @koroleva__star

Певица отметила, что закрывает комментарии, «чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе». «Я знаю, что я прекрасна!» — добавила Королева.

10 июля стало известно, что Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта Лободы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

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