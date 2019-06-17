Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Она сделала это в ходе прямого эфира в Instagram.

Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев. Она попросила певца самостоятельно рассказать о случившемся.

Конфликт между артистами произошел 10 июня. Как сообщал портал Super, Лазареву не понравилось, что Лобода исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.

Издание отметило, что после произошедшего артисты отписались друг от друга в социальных сетях.

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