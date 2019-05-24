Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь. Снимок девочки, предположительно рожденной от лидера Rammstein Тилля Линдеманна, появился в Instagram-аккаунте певицы.

Фото опубликовано @lobodaofficial

«Нашей любви 1 год», — подписала певица фотографию с Тильдой.

Ребенок появился на свет год назад в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Многие издания предполагают, что отцом девочки является немецкий музыкант, и украинка назвала дочь в честь него.

Ранее Лобода называла Линдеманна «невероятно заботливым и очень талантливым» и добавила, что любая женщина бы мечтала, чтобы он стал отцом ее ребенка. Тем не менее она не подтвердила, что Тильда родилась от него. Тилль Линдеманн также не признавал отцовство.

Это второй ребенок Светланы Лободы, у нее уже есть семилетняя дочь Ева, рожденная от бывшего сожителя — хореографа Андрея Царя.

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