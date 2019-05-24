Наставница дочери Алсу Лобода обратилась к финалистам детского «Голоса»

Наставница шоу «Голос. Дети» Светлана Лобода записала видеообращение для участников повторного финала.

В своем монологе певица посочувствовала конкурсантам, которым пришлось пройти через трудности, пожелала им удачи. По ее словам, сейчас она говорит с конкурсантами не как наставник, а в качестве друга.

«Любые трудности в нашей жизни даны нам для того, чтобы мы были сильнее, мудрее и выносливее», — сказала Лобода. Артистка уточнила, что переживает за каждого участника шоу.

Ранее стало известно, что Лобода не сможет принять участие в повторном финале шоу из-за гастролей. Артистка была наставницей победительницы шоу Микеллы Абрамовой. Дочь Алсу Абрамова приняла решение не приходить на этот эфир.

Финал «Голос. Дети» прошел 26 апреля. Победительницей, набравшей 56,5 процентов голосов зрителей стала Микелла Абрамова. Ее отрыв от участника Ержана Максима, занявшего второе место, стал рекордным. Тогда сотрудники Первого канала назвали голосование «аномальным».

Расследование обстоятельств голосования выявило фальсификации в пользу Абрамовой. Накрутка велась в автоматическом режиме. Победительница получила не менее восьми тысяч СМС-сообщений и примерно 30 тысяч телефонных звонков в свою пользу. Первый канал аннулировал результаты конкурса. Позднее певица Алсу заявила, что ее дочь и другие участники были втянуты в «какие-то игры».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!