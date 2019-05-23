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Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

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Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода заявила, что не примет участие в специальном выпуске шоу «Голос. Дети», который будет показан в прямом эфире на Первом канале в пятницу, 24 мая. Об этом пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова сообщила ТАСС.

По словам Бурлаковой, 24 мая Лобода будет находиться в Алма-Ате на гастролях. «У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сказала пресс-секретарь. Артистка должна вернуться в Москву в субботу, 25 мая. Бурлакова также отметила, что специальный выпуск предварительно не снимали.

К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода. По словам анонсировавшего спецвыпуск Нагиева, он будет посвящен не только результатам расследования, но и общению участников друг с другом.

16 мая Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, как компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу. Согласно предварительным результатам проверки, массовая автоматизированная отправка СМС в пользу одного из финалистов производилась с примерно 300 телефонных номеров, принадлежащих одному оператору.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» транслировались на Первом канале 26 апреля. Абрамова одержала победу в конкурсе, набрав 56,5 процентов зрительских голосов. Занявший второе место Ержан Максим получил 27,9 процентов голосов. Результаты шоу вызвали недовольство зрителей, которые назвали выступление Абрамовой позором, а ее победу сфальсифицированной.

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