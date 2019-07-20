Лобода напугала фанатов огромными гематомами

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию гематом на ногах, которые у нее появились после концерта. Подписчики артистки ужаснулись последствиям ее активной концертной деятельности.

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после», — пожаловалась Лобода. Позже в комментариях певица успокоила фанатов, заявив, что «колени в синяках — это ничто» по сравнению со съемками клипа в 2011 году после рождения дочери.

Фото опубликовано @lobodaofficial

Артистка поделилась, что тогда ей приходилось каждые три часа бегать в гримерку, чтобы покормить новорожденную девочку, а после этого танцевать для клипа. В настоящий момент, по словам Лободы, она отработала несколько концертов в белом брючном костюме, чтобы не были видны гематомы.

«Все видят лишь красивые выступления! Но какой труд за ними, кровь, боль, пот и слезы — никто, кроме ближних. Берегите себя», — поддержал Лободу один из комментаторов. «Надо зацеловать», — заявил певец Николай Басков. Другие пользователи также согласились с тем, что певице необходимо чаще отдыхать и беречь себя.

18 июля певица объявила о поиске танцевавшего лежа на ее концерте в Нижнем Новгороде мужчины.

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