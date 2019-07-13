Культура
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США» перед сном
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца
Олимпийская чемпионка оценила стриптиз Туктамышевой на льду
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Назван самый стабильно продаваемый продукт
На Украине испугались российских десантников
Пассажирка метро разделась ради места
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Новости партнеров

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Лобода

Российская поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Отмечается, что артистам пришлось тесниться по 2-3 человека в одном помещении, поскольку не хватало гримерок.

Сама Лобода пока что не прокомментировала эту информацию.

«Белые ночи» — один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе. Он проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года (до этого в городе с 1973 года проводился фестиваль классического искусства «Белые ночи»).

Ранее артистка оказалась в центре скандала из-за поста в своем Instagram-аккаунте. Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта певицы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лобода устроила скандал из-за гримерок на фестивале «Белые ночи»
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Поругавшегося с Лободой Лазарева обвинили в трусости и публичной истерике
Другие материалы рубрики
Культура00:0512 июля

Без бумажки

Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
17:1111 июля

Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко

19:1712 июля

Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости

12:1310 июля

Любители музыки перестанут следить за Лупу

Культура00:06 1 июля

Странные дела, жара, июль

Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
17:0112 июля

Трамп внезапно заявил о смерти Шварценеггера

12:1210 июля

Объявлена программа кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko

00:10Сегодня

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Культура00:0512 июля
Дэвид Ковердейл

«Хотели нас поиметь? Получите!»

Дэвид Ковердейл — о Великом Духе, жизни после смерти и группе Deep Purple
16:0412 июля

Художник в инвалидном кресле завис на стене перед пандусом в никуда

07:1810 июля

Умер актер фильма «Люди в черном»

23:1712 июля

Найдены три неизданных сценария Кубрика

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
Объяснена массовая гибель пчел в России
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
Россиянин решил изгнать из жены «нечистую силу» и убил ее
Приютивших животных из Чернобыля россиян предупредили о радиации
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Трамп намерен уволить главу нацразведки
Турецко-российские отношения решили укрепить пирогом для Путина
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Американский министр подал в отставку из-за секс-скандала
Турция объяснилась перед США за покупку С-400
Все материалы
Бывший СССР
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
Вместо разговора россиян и украинцев получился бенефис забытых актеров
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Чернобыль золотой
Зеленский решил заманить иностранцев в зону отчуждения и заработать
50 детей отравились в летнем лагере на Украине
На Украине испугались российских десантников
Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей ОБСЕ
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Россия согласилась удовлетворить обиженную Белоруссию
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Россияне признались в любви к роскошным подделкам
Назван самый стабильно продаваемый продукт
Все материалы
Силовые структуры
«Первый и последний раз вы меня видите»
В этой тюрьме сидят самые страшные убийцы России. Сбежать отсюда невозможно
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Тетке избитой девочки в Ингушетии предъявили обвинения
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе
Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Гидрометцентр России объяснил неспособность прогнозировать потопы
Назван способ предотвратить отказ сердца, диабет и рак
В Норвегии отреагировали на «разгерметизацию» К-278 «Комсомолец»
Россия показала барокамеру для спасения подводников
Все материалы
Спорт
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Рекорд российской легкоатлетки продержался 23 года
«Подумаем о титулах потом»
Большие клубы провалились в АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — проблемы
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
«Атлетико» затребовал еще 80 миллионов евро за ушедшего в «Барселону» Гризманна
Олимпийская чемпионка оценила стриптиз Туктамышевой на льду
Все материалы
Культура
Движение вверх
Пионер русской фотографии и кино попал под репрессии, но стал классиком
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
Дэвид Ковердейл «Хотели нас поиметь? Получите!»
Дэвид Ковердейл — о Великом Духе, жизни после смерти и группе Deep Purple
Теодор КурентзисПермская опера потеряла Теодора Курентзиса
Дирижер с мировым именем больше не работает в Перми. Почему это произошло?
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Все материалы
Интернет и СМИ
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
Украинский телеведущий обматерил Путина
Невеста закатила свадьбу за 165 тысяч долларов и стала жертвой травли в сети
Найден способ улучшить снимки без фоторедакторов
Девушка продала в сети свои грязные носки и обрела славу
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Грузинские виноделы ополчились на оскорбившего вино гендиректора «Рустави 2»
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Эмили Ратаковски вернула в моду прическу из 90-х
Ставший прозрачным в общественном бассейне купальник опозорил владелицу
Все материалы
Путешествия
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Раскрыта схема обмана желающих приехать в Крым туристов
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Путешественники из Москвы попытались ввезти сигареты в Европу и попались
В Абхазии погибла туристка из России
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Ветеринары спасли пронзенную перепуганным человеком кобру
Угонщики попались с бочкой урана, гремучей змеей и бутылкой виски
Трехлетний мальчик провалился под землю и напугал родителей
Соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей
Все материалы
Длительный тест Lada Granta Liftback
Чапаев и пустота: первые впечатления от обновленной Lada Granta
Вспоминаем историю легендарного VW Beetle
Как крошечный автомобиль завоевал весь мир и превратился в культовую модель
100 лет роскоши: вспоминаем знаковые модели Bentley
От легендарных спорткаров до ультрароскошных купе по цене самолета
Конкуренты первого электрического MINI
Батарейные ситикары, которые уже продаются или появятся в ближайшее время
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Дизельный Mercedes-Benz C-Class оказался «чище» электрокара
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья
Ипотека станет не нужна
Обвиненный в секс-торговле детьми миллиардер предложил дом в обмен на свободу
России предрекли резкое падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы