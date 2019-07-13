Лобода устроила скандал из-за гримерки

Российская поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Певица возмутилась тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Отмечается, что артистам пришлось тесниться по 2-3 человека в одном помещении, поскольку не хватало гримерок.

Сама Лобода пока что не прокомментировала эту информацию.

«Белые ночи» — один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе. Он проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года (до этого в городе с 1973 года проводился фестиваль классического искусства «Белые ночи»).

Ранее артистка оказалась в центре скандала из-за поста в своем Instagram-аккаунте. Лобода опубликовала в Instagram фотографию, принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его, сделав фигуру стройнее. Позже пост исчез из аккаунта певицы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!