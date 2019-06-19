Поругавшегося с Лободой Лазарева обвинили в трусости и публичной истерике

Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы, отреагировала на скандал между своей коллегой и исполнителем Сергеем Лазаревым. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Представительница Лободы отметила, что считает трусость самой жизнеспособной человеческой чертой, из-за которой некоторые не могут ответить за свои слова или высказать неудобное для кого-то мнение. «Устроить истерику публично, но сделать все, чтобы о ней никто не узнал. Быть благонадежным и честным пионером, но, надкусывая заусенец, завидовать хулиганам. Все время пытаться быть номером один, но оставаться первым среди проигравших», — написала Крапивина. Она не пояснила, о ком идет речь в публикации, однако подписчики предположили, что пост касается Лазарева.

«Золотые слова», — отреагировал в комментариях сам Лазарев. К своему сообщению он добавил несколько эмодзи с аплодисментами.

Ранее в июне между Лазаревым и певицей Светланой Лободой произошел конфликт на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Утверждалось, что артист жестко высказался в адрес своей коллеги, так как ему не понравилось, что она исполнила шесть композиций подряд, в то время как он сам не смог выступить по техническим причинам. Лобода заявила, что люди иногда ведут себя странно, и попросила Лазарева рассказать о произошедшем. Представители мероприятия объяснили, что артист поссорился с режиссером церемонии.

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