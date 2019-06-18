Лазарев отреагировал на слухи о себе гадящими собаками

Сергей Лазарев, бывший участник группы Smash!!, представитель России на международном конкурсе «Евровидение» в 2016-м и 2019 годах, поделился с подписчиками в Instagtam фотографией испражняющихся собак. Так певец ответил на вопрос о слухах и публикациях о нем.

Фото опубликовано @lazarevsergey

«"Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе" — "На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки..." 💩😂😂» — подписал артист свой пост.

Некоторые подписчики раскритиковали Лазарева за «мерзкий» снимок и попросили его удалить публикацию. «Сережа, не нужно опускаться до их уровня такими фото!» — написала пользовательница с ником tanyushaswan.

«А когда за тебя голосовать надо было, ты по другому говорил!» — отметила tatianakorneichu.

Ранее в июне между Лазаревым и певицей Светланой Лободой произошел конфликт на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Утверждалось, что артист жестко высказался в адрес своей коллеги, так как ему не понравилось, что она исполнила шесть композиций подряд, в то время как он сам не смог выступить по техническим причинам. Лобода заявила, что люди иногда ведут себя странно, и попросила Лазарева рассказать о произошедшем. Представители мероприятия объяснили, что артист поссорился с режиссером церемонии.

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