На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии. Слова одного из организаторов мероприятия приводит портал Super.

По его словам, во время прогона номера Лободы Лазарев «в весьма нелицеприятной форме» начал высказывать претензии режиссеру церемонии. Источник пояснил, что в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров.

«Он (Давлетяров — прим. «Ленты.ру») осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться», — рассказал собеседник портала. Он подчеркнул, что премия должна всех объединять и быть площадкой для демонстрации творческих достижений, а не для скандалов и междоусобных разборок.

На телеканале выразили надежду, что артисты прекратят ругаться, а в качестве примирения споют дуэтом на следующей премии в 2020 году.

Конфликт между артистами произошел 10 июня. Лазареву не понравилось, что Лобода исполнила шесть композиций подряд, хотя он сам не смог выступить по техническим причинам. При этом утверждалось, что артист жестко высказался в ее адрес. Лобода позднее лишь отметила, что люди иногда ведут себя странно, и попросила самого певца рассказать о произошедшем.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



