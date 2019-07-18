Лобода объявила о поиске танцевавшего лежа на ее концерте мужчины

lobodaofficial / Instagram

Певица Светлана Лобода захотела познакомиться с мужчиной, который танцевал на ее концерте в Нижнем Новгороде лежа. Она опубликовала видео с поклонником в Instagram.

На записи видно, как человек во время выступления певицы танцует, лежа на полу. «Коротко о вчерашнем вечере. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе», — написала Лобода.

Фанаты артистки в комментариях предположили, что мужчина буквально воспринял строчку «раздевайся, ложись, раз пришел» из песни Лободы «К черту любовь».

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