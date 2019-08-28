Диснеевская актриса Белла Торн раскрыла свои пристрастия в порно

Актриса Белла Торн, ранее снявшая собственный фильм для взрослых, рассказала о своих пристрастиях в порно. Слова 21-летней артистки передает портал toofab.com.

«Это зависит от моего настроения, но обычно я люблю вещи пожестче. Это скорее всего заметно по моему фильму», — призналась Торн.

«Мне нравится страсть, но мне нравится и просто смотреть порно, смотреть то, что нравится другим, даже если меня это не заводит. Мне интересно, как люди занимаются сексом», — добавила она.

Актриса подчеркнула, что захотела снять свое порно, потому что обычно люди не разговаривают о сексе: «Упаси господи сказать о сексе за ужином! О-о-о нет, это так страшно и неудобно! А на самом деле мы тратим добрую часть дня, думая о чем-то сексуальном, но просто блокируем эту часть внутри себя».

Ранее в августе Торн дебютировала в качестве режиссера и сняла короткометражный порнофильм под названием «Ее и его» (Her & Him). Лента будет опубликована на порносайте Pornhub.

Белла Торн получила известность благодаря сериалу Disney «Танцевальная лихорадка». Она также сыграла в проектах «Держись, Чарли!», «Простушка» и «Популярна и влюблена».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!