Наказавшая хакера голыми фото актриса поделилась сексуальными пристрастиями

Американская актриса и певица Белла Торн совершила каминг-аут. Она рассказала о своих сексуальных предпочтениях в беседе, запись которой опубликована на YouTube-канале Good Morning America.

В интервью, посвященном выходу автобиографии 21-летней актрисы, Торн призналась, что является пансексуалкой (человек, которого могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы). Отмечается, что ранее в соцсетях артистка называла себя бисексуалкой.

Торн также назвала себя жертвой домогательств в семье. По ее словам, это происходило с ней с шести лет и до подросткового возраста. «Я испытывала стокгольмский синдром. Ты растешь с этим человеком и попросту не осознаешь, что это неправильно», — заявила она.

В июне Торн опубликовала в соцсетях переписку со злоумышленником, который украл ее обнаженные снимки. Она обнародовала голые фотографии самостоятельно, чтобы ее не смогли шантажировать.

Белла Торн снялась в таких фильмах, как «Полночное солнце», «Нация убийц», «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».

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