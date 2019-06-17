Диснеевская актриса наказала хакера своими обнаженными фотографиями

Американская актриса и певица Белла Торн опубликовала в своем Twitter несколько обнаженных фотографий, чтобы отомстить хакеру, взломавшему ее аккаунт.

Звезда выложила скрины переписки со злоумышленником, на которых видны ее голые изображения. Она пояснила, что хакер угрожал самостоятельно обнародовать снимки и видео личного характера, а также прислал ей несколько подобных фото и с другими знаменитостями.

«Я слишком долго позволяла мужчинам пользоваться собой, и меня чертовски задолбало это. Я выставляю это напоказ, потому что я решила, что ты больше ничего не получишь от меня. Сегодня я буду лучше спать, зная, что я вернула свою власть. Ты не можешь контролировать мою жизнь и никогда не будешь», — написала Торн.

Она призналась, что из-за произошедшего инцидента плакала в течение суток. Кроме того, звезда предупредила хакера, что скоро в его доме появятся работники ФБР.

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».

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