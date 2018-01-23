Диснеевскую актрису выставили из отеля за наркотики

Звезду сериала «Танцевальная лихорадка» студии Disney Беллу Торн и ее друзей выставили из отеля в Парк-Сити американского штата Юта, где проходит кинофестиваль «Сандэнс». Группу застали за употреблением марихуаны, пишет New York Post.

В окружении Торн также заметили ее бойфренда, рэпера Mod Sun. Отмечается, что 20-летняя актриса приехала на «Сандэнс», чтобы представить фильм «Нация убийц». Инцидент произошел за несколько часов до премьеры ленты на кинофестивале. Артистка все же появилась на показе, однако затем отменила все запланированные интервью и исчезла из поля зрения журналистов, сославшись на болезнь.

Ранее в январе Торн заявила, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. Она призналась в этом после того, как запостила в Twitter полуобнаженное селфи. Один из пользователей в комментариях к фото предположил, что артистки домогались.

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка» и «Смешанные».

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