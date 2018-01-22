«Чудо-женщину 2» снимут по инструкции против сексуальных домогательств

Супергеройский боевик «Чудо-женщина 2» создадут, следуя руководству по предотвращению сексуальных домогательств. Блокбастер станет первым фильмом, который официально внедрит в производство разработанные Гильдией продюсеров США принципы, пишет The Verge в понедельник, 22 января.

Руководство включает в себя ряд инструкций — в частности, перед началом производства фильма все члены съемочной группы должны проходить персональную тренировку по предотвращению сексуальных домогательств. Продюсеры обязаны обеспечить доступный механизм, позволяющий сообщить о случаях приставаний.

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Отмечается, что все сообщения о неподобающем поведении должны быть встречены с сопереживанием по отношению к предполагаемой жертве и тщательно проверены, учитывая при этом, что одно лишь заявление «не определяет виновность». Все жалобы и свидетельства следует документировать.

Премьера «Чудо-женщины 2» запланирована на 13 декабря 2019 года. Режиссером фильма выступила Пэтти Дженкинс, создавшая первую часть. Оригинальная лента стала самой прибыльной картиной, снятой женщиной.

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