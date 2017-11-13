Звезда «Чудо-женщины» пригрозила покинуть франшизу из-за секс-скандала

Актриса Галь Гадот отказалась сниматься в сиквеле фантастического боевика «Чудо-женщина» из-за обвинений режиссера Бретта Рэтнера в изнасиловании и домогательствах. Артистка потребовала, чтобы киностудия Warner Bros. отказалась от сотрудничества с продюсерской компанией кинематографиста RatPac-Dune Entertainment, пишет New York Post со ссылкой на источник.

Компания Рэтнера продюсировала оригинальный блокбастер. По словам собеседника издания, Гадот «принципиальна и понимает, что лучший способ задеть таких людей, как Бретт Рэтнер — это ударить по его кошельку».

«Она осознает, что Warner Bros. придется принять ее сторону по мере развития конфликта. Они не могут допустить, чтобы фильм, посвященный правам женщин, частично финансировался мужчиной, обвиненным в сексуальных домогательствах к женщинам», — объяснил источник.

1 ноября Рэтнера обвинили в домогательствах Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг, а также модель Эри Сасаки. Актриса Наташа Хенстридж заявила, что кинематографист принудил ее к оральному сексу. Из-за скандала режиссер объявил, что прекращает сотрудничество с Warner Bros., и подал в суд на Мелани Колер, назвавшую его в соцсетях насильником.

Рэтнер снял такие фильмы, как «Красный Дракон», «Час пик» и «Люди Икс: Последняя битва».

Релиз продолжения «Чудо-женщины» запланирован на 13 декабря 2019 года. В июне оригинальная картина стала самым прибыльным фильмом, снятым женщиной — режиссером Пэтти Дженкинс.