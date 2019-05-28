Рэпершу Игги Азалию разозлили пошлые комментарии под ее слитыми обнаженными фото

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия высказалась по поводу утечки ее обнаженных фотографий, сделанных для журнала GQ. Копию ее поста из Instagram приводит Twitter-аккаунт Pop Alarms во вторник, 28 мая.

После появления обнаженных снимков 28-летней Азалии в сети, артистка удалила свои страницы в Twitter и Instagram.

В посте Азалия пожаловалась на комментарии мужчин под слитыми фото. «Я чувствую себя преданной, устыженной, злой, грустной, чувствую, что надо мной надругались, чувствую миллион других вещей. И не только потому, что я не соглашалась на это — еще и из-за мерзкой реакции людей. Множество комментариев от мужчин, которые я видела, содержали фантазии относительно моего тела, и эти фантазии меня очень обеспокоили. Меня тошнит от откровенных вещей, которые люди высказывали», — призналась рэперша.

Игги Азалия пообещала найти виновника утечки снимков и заявить на него в полицию. Она добавила, что в ближайшее время не будет появляться в соцсетях из-за «мерзкого дерьма» в комментариях.

В мае 2018 года Игги Азалия сфотографировалась голой и пожаловалась на «пост-сосковый мир».

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