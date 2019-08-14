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Наказавшая хакера голыми фото актриса начала снимать порнофильмы

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Белла Торн

Американская актриса и певица Белла Торн дебютировала в качестве режиссера и сняла короткометражный порнофильм под названием «Ее и его» (Her & Him). Об этом сообщает New York Post.

«Моя первоначальная идея состояла в создании рождественского фильма ужасов, но вместо этого я сняла красивый, неземной фильм», — поделилась 21-летняя артистка. Она пояснила, что в картине исследуются отношения между мужчиной и женщиной, а также их борьба за доминирование.

Актриса добавила, что процесс съемок был забавным и интересным. Она призналась, что никогда не снимала реальный секс.

Отмечается, что лента будет опубликована на порносайте Pornhub. Вице-президент портала Кори Прайс похвалил работу Торн и назвал фильм «модернистским и сексуально откровенным изображением двух влюбленных в духе Ромео и Джульетты».

В июне Белла Торн опубликовала несколько фотографий в обнаженном виде, чтобы отомстить хакеру, взломавшему ее аккаунт. Звезда выложила скрины переписки со злоумышленником, на которых видны ее изображения. Она пояснила, что хакер угрожал обнародовать снимки и видео личного характера, а также прислал ей несколько подобных фото с другими знаменитостями.

Позже артистка еще и совершила каминг-аут: призналась, что является пансексуалкой (человек, которого могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы). До этого в соцсетях Торн называла себя бисексуалкой.

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