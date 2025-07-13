Трамп сообщил о расследовании из-за якобы украденных Байденом выборов

Трамп: Генпрокурор Бонди изучает возможность мошенничества на выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года.

«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это она (Бонди, — прим. "Ленты.ру") изучает в качестве генпрокурора», —заявил американский лидер.

В 2020 году Трамп отказался признать результаты выборов и победу Джо Байдена. В январе 2021 года его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению итогов голосования. В отношении Трампа было возбуждено уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу, что грозило ему реальным тюремным сроком. Однако после его победы на выборах 2024 года дела были закрыты.

Ранее сын Дональда Трампа Эрик Трамп допустил, что на президентских выборах 2028 года кандидатом станет один из членов его семьи.