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14:10, 27 июня 2025Мир

Трамп раскрыл детали о преемнике

Эрик Трамп допустил выдвижение на выборы одного из членов семьи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

AФото: Nathan Howard / Reuters

На президентских выборах 2028 года не исключено, что преемником президента США Дональда Трампа станет один из членов его семьи. Об этом заявил второй сын главы государства Эрик Трамп, передает агентство Reuters.

«Кто знает?» — задался вопросом Эрик Трамп, комментируя слухи о возможном выдвижении одного из родственников президента.

При этом сын президента США прямо заявил, что считает себя более подходящей и перспективной фигурой на пост главы государства, чем многие из известных политиков. По его словам, они «не впечатляют его».

Ранее газета The Hill сообщала, что среди возможных кандидатов на пост следующего президента США от Республиканской партии в 2028 году может стать сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший. Кроме того, авторы материала выделили таких потенциальных кандидатов, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, губернатор Флориды Рон ДеСантис, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

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