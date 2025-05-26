В США назвали возможного преемника Трампа на посту президента

The Hill: Сын Трампа может стать кандидатом в президенты США от республиканцев

Среди возможных кандидатов на пост следующего президента США от Республиканской партии в 2028 году может стать сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший. Такое мнение выразила газета The Hill.

«Старший сын главы Белого дома, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул на то, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца с должности», — передает издание.

Кроме того, авторы материала выделили таких потенциальных кандидатов, как вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, губернатор Флориды Рон ДеСантис, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

23 мая Трамп опубликовал шуточный видеоролик с намеком на свое вечное президентство. Также он обещал подумать над возможностью баллотироваться на третий срок. Он добавил, что лозунгом его возможной кампании стала бы фраза: «Трамп-2028: сведем левых с ума».