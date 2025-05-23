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10:22, 23 мая 2025Мир

Трамп заявил о планах править вечно

Трамп опубликовал видео с обложкой Time и намеком на вечное президентство
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Президент США Дональд Трамп опубликовал шуточный видеоролик с намеком на свое вечное президентство. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

На кадрах изображена обложка журнала Time 2018 года выпуска c заголовком «Как трампизм переживает Трампа». На обложке нарисованы таблички с датами президентства американского лидера, первая из них подписана: «Трамп 2024».

В ходе ролика таблички постепенно сменяются новыми датами президентских сроков. На последней табличке написано: «Трамп 2048». Возле нее стоит глава Белого дома и наблюдает, как цифра на табличке постепенно растет.

В итоге на табличке появляется надпись «Trump 4eva» (Trump forever — с англ. Трамп навсегда).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью баллотироваться в 2028 году на третий срок. Он добавил, что его лозунгом стала бы фраза: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

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