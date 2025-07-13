Рогов обвинил Зеленского в запредельной лжи из-за Волынской резни

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не знал о Волынской резне, являются «запредельной ложью», заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он обратил внимание на то, что президент Польши Анджей Дуда поверил утверждению Зеленского. «В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — сказал Рогов.

Ранее Дуда рассказал о разговоре с Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с президентом Польши. Зеленский сказал ему, что в школе никто об этом не рассказывал.