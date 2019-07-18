Глава отделения «Юнармии» попытался склонить школьницу к сексу и лишился работы

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили после обвинений в домогательствах к школьнице. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. В апреле на него пожаловались несколько школьников из-за домогательств к 17-летней ученице.

Однако Следственный комитет не возбудил дело о принуждении к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), так как следствие не обнаружило у несовершеннолетней «зависимости от мужчины в какой-либо форме». Кроме того, он ей не угрожал. Представители девушки согласились с этим решением, говорится в сообщении ведомства.

При этом факты «недопустимого поведения руководителя» подтвердились, и СК направил руководству Подпорина представление, после чего его сняли с должности. В ведомстве добавили, что опросили 15 подростков и ни один из них не подтвердил домогательства со стороны Подпорина.

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В апреле 11 подростков написали обращение к секретарю Общественной палаты Вячеславу Бочарову, они рассказали, что Подпорин склонял к близости 17-летнюю школьницу, сообщало издание «Весьма». Школьники добавили, что Подпорин «позволяет себе странные вещи, которые заставляют многих детей покидать движение и бояться доверять старшим».

Сама школьница передала аудиозапись изданию «Вечерний Магадан». Девушка утверждала, что когда она начала ходить в молодежный клуб, руководитель постепенно уделял ей все больше внимания, после чего начал «писать ей об отношениях в WhatsApp». По словам девушки, мужчина «подталкивал ее к отношениям» и психологически давил на нее, а также «попытался распустить руки» на занятиях по айкидо. Из-за давления она решила записать разговор на диктофон, потому что «многие не верили» рассказам.

В разговоре с «Весьма» Подпорин сказал, что не в курсе о существовании письма школьников и описанной в нем ситуации.

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