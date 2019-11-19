Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты

Российская балерина Анастасия Волочкова издала мемуары «Плата за успех», в которых рассказала о своих отношениях с богатыми мужчинами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Мои избранники, какими бы они ни были богатыми, в своем кругу очень авторитетные люди. Они, как и все представители большого бизнеса, не слишком известны широкой публике. Расскажи их бывшие жены и подруги журналистам, что мужчины от них просто ушли, это мало бы кого заинтересовало. Но совсем другое дело, если муж ушел к Волочковой, — это же скандал, сенсация!» — написала артистка.

По словам Волочковой, даже если она сама не была причиной разрыва, бывшие возлюбленные ее избранников стремились раздуть скандал и «засветиться в каком-нибудь ток-шоу». Таких женщин она назвала «несчастными жертвами сексуальной балерины» и призналась, что они вызывают у нее смесь раздражения и жалости.

«Мне так хочется сказать им, чтобы они, наконец, уже перестали жить моей жизнью, а занялись своей. А еще лучше отправить их всех в балетный зал учиться садиться на шпагат, раз он у них вызывает такие противоречивые чувства. От восторга до осуждения. Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации. Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама», — рассказала балерина.

В начале ноября Волочкова поразмышляла о причинах мужских измен. По мнению артистки, мужья бросают жен, потому что те не хотят приводит в порядок свои «телеса».

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