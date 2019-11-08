Волочкова нашла объяснение мужским изменам

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию в купальнике в своем Instagram-аккаунте и поразмышляла о причинах мужских измен.

«Многие ли из вас могут позволить себе надеть минибикини на свое тело? Но многие могут обсуждать», — написала артистка.

Она посоветовала подписчикам «привести телеса в порядок», а уже потом давать ей советы о том, как жить. «И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих», — заключила балерина.

В комментариях пользовательницы напомнили артистке, что худоба не является гарантией счастья. Кроме того, они отметили, что их мужья любят их не за красивую фигуру. Некоторые также раскритиковали снимок звезды, заявив, что она выглядит на нем мужеподобно.

В октябре Волочкова дала женщинам совет, как вести себя в постели с мужчиной. В публикации Волочкова призвала женщин «быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели». «Надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной», — объяснила она. Балерина также посоветовала избавиться от любого стеснения и ужимок.

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