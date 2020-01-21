Волочкова объявила о свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова объявила о собственной свадьбе. Слова артистки передает «Комсомольская правда».

«Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — сказала Волочкова. Отмечается, что объявление балерина сделала в караоке-клубе на праздновании своего дня рождения. 20 января ей исполнилось 44 года.

Волочкова не раскрыла имя будущего супруга. «Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — подчеркнула она.

Артистка ранее не состояла в официальном браке. У нее есть дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина.

4 января Волочкова в переписке с интернет-пользователями пообещала, что не устанет поднимать ноги до 60 лет, и предложила подписчице «посмотреть на свою рожу».

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